Папа Римский проверился на коронавирус

Папа Римский проверился на коронавирус
Нынешний папа Римский, Франциск, 266-й по счету. Фото: Wikipedia

Понтифик, дабы развеять слухи о его заболевании опасной инфекцией, сдал анализы и исследования подтвердили, что у него нет коронавируса COVID-19.

Папа Римский задумался о необходимости провериться на коронавирус в связи с ухудшившимся самочувствием. Подорвавшееся здоровье главного католика мира спровоцировало многочисленные слухи о том, что 83-летний Франциск не избежал активно распространяющийся инфекции.

К счастью, неподтвержденная информация осталась таковой, поскольку медики выявили у папы лишь простуду. Отметим, что на прошлой неделе из-за недомогания папе Римскому пришлось отменить несколько публичных выступлений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице 811 человек попали под особое наблюдения врачей из-за подозрения на коронавирус. Большая часть из них — китайцы.

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