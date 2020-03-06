На участке М-11 при въезде в Петербург увеличат скоростной режим до 130 км/ч

Изменения вступят в силу во втором квартале текущего года. Фото: Baltphoto

Изменения вступят в силу во втором квартале текущего года. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день разрешенный скоростной порог на этом участке трассы Москва-Петербург составляет 110 километров в час.

О решении повысить максимальную скорость на участке автодороги М-11 «Нева»от въезда в Северную столицу сообщили в пресс-службе государственной организации «Автодор», которая занимается обслуживанием новой платной трассы. Изменения коснутся отрезка от 58-го километра шоссе до пункта взимания платы на въезде в город.

Новый режим вступит в силу во втором квартале 2020 года, цитирует пресс-службу «Автодора» ТАСС. На сегодняшний день ездить со скоростью до 130 км/ч можно на участке М-11 при обходе Вышнего Волочка в Тверской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарий Петербурга предложил запретить в России соревнования, в которых участники едят на скорость.