Депутат Заксобрания Ленобласти предложил запретить россиянам есть на скорость

Депутат Заксобрания Ленобласти предложил запретить россиянам есть на скорость
Нередко такие конкурсы заканчиваются вмешательством врачей и летальным исходом. Фото: pixabay.com

Россиянам захотели запретить есть на скорость. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Он обратился к министру Здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением ограничить в кафе и ресторанах проведение конкурсов по поеданию еды на скорость, сообщает РИА «Новости». Депутат отмети, что нередко такие конкурсы заканчиваются вмешательством врачей и летальным исходом.

«Люди утрамбовывают в себя пельмени, шаверму, острый перец, мороженое, хот-доги, гамбургеры и многое другое съестное и не очень», — заявил он.

Ранее gazeta,spb.ru сообщала о том, что в Австралии конкурс по поеданию бисквитов закончился трагедией – прямо во время соревнований умерла 60-летняя женщина. Кроме того, в России недавно произошел похожий случай. Конкурс по поеданию пирожных завершился смертью 23-летней победительницы. Девушка скоропостижно скончалась в одном из баров Москвы. Соревнования проходили в баре Killfish в Нижнем Сусальном переулке. Смерть участницы конкурса наступила в ночь на 16 февраля.

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