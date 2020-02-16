Девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных в московском баре

Конкурс по поеданию пирожных завершился смертью 23-летней победительницы. Девушка скоропостижно скончалась в одном из баров Москвы.

Соревнования проходили в баре Killfish в Нижнем Сусальном переулке. Смерть участницы конкурса наступила в ночь на 16 февраля.

«По факту обнаружения тела девушки в одном из баров в центре Москвы проводится процессуальная проверка», — приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.

Причины и обстоятельства смерти девушки устанавливаются. Как отмечает источник в правоохранительных органах, речь о том, что участница конкурса подавилась пирожными не идет. Признаков асфиксии у неё не обнаружено. Не исключено, что причиной смерти могла стать болезнь сердца.

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