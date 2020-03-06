В Финляндии у 15 человек диагностировали коронавирус

За последнее время заболели трое. Их госпитализировали, а знакомые находятся под наблюдением.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщает финское издание yle.fi. С каждым днем количество заболевших в стране растет – сейчас коронавирус диагностировали у 15 человек. Новые случаи зафиксировали в Уусимаа, Южной Карелии и Северной Остроботнии. Один из пациентов недавно вернулся из Северной Италии и уверял, что чувствует себя нормально. Его все же принудили сдать анализы, благодаря чему был выявлен вирус.

Другой человек также побывал в Северной Италии, и он тоже считал себя здоровым, пока не обратился к врачам. Теперь он и его близкие находятся под наблюдением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве вылечился заболевший коронавирусом.