В Москве вылечился заболевший коронавирусом

По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

Первый человек готов к выписке уже в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Первый человек, заболевший коронавирусом, смог выздороветь и уже в скором времени будет выписан.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем»,

— говорится в официальном заявлении.

Напоминаем, что за сутки в России выявили шесть случаев коронавируса. Один из них в Нижнем Новгороде, остальные – в Москве. Каждый случай связан с посещением Италии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.