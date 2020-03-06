Россиянка без разрешения супруга увезла ребенка из Финляндии в Россию

Мужчина рассказал, что женщина не хочет возвращаться.

Об этом стало известно 6 марта. Обо всем сообщает ТАСС. Россиянку обвиняет в том, что она незаконно увезла ребенка из Финляндии в Россию неделю назад, не получив разрешения у супруга. Он отмечает, что не подписывал никаких бумаг и не понимает, почему так произошло. Также мужчина заявил, что у девочки есть два гражданства.

Известно, что женщина не хочет возвращаться к супругу, а он тем временем ждет их обратно. Непонятно, что стало причиной инцидента и что происходит внутри семьи. Это пытаются выяснить сотрудники правоохранительных органов Лапландии. Случившееся расценивается как похищение ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск после рождения ребенка. Отвечая на вопрос о том, собирается ли он привести себя в пример другим новоиспеченным отцам и взять отпуск по уходу за ребенком, Джонсон заявил, что «почти наверняка да».