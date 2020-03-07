Телеповар Константин Ивлев объяснил, почему сбежал от жены на Мальдивы с любовницей

Известный российский телеповар Константин Ивлев угодил в скандальный любовный треугольник. По данным некоторых СМИ, супруга обвинила звезду в измене и в том, что он хочет отобрать их общую дочь, а также подала на развод.

Ивлев поделился с подписчиками совместным фото со студенткой Валерией Куденковой, под которым объяснил, почему сбежал от жены на Мальдивы. На снимке пара стоит в обнимку на берегу океана.

«Все произошло так, как должно было случиться», — написал телеповар в Instagram.

Ведущий телепередачи «На ножах» объяснил, что неприятные слухи составила желтая пресса. Он также отверг обвинения пока еще законной жены в том, что он собирается отобрать несовершеннолетнюю дочь.

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