Организаторы гастролей в Хельсинки признались, что российские звезды избалованы

Весна в Финляндии обещает быть одной из самых богатых на выступления популярных российских артистов: Меладзе, Валерия, «Алиса», Галкин, Усович, «7Б» и многие другие. Русскоязычные зрители довольны таким широким выбором, а вот организаторы гастролей находятся в состоянии жесткой конкуренции.

Организаторы должны иметь выдержку, ведь в данной профессии специалисты подвержены высокому риску. Даже небольшие ошибки могут повлечь за собой убытки

По словам организатора выступлений российских артистов Игоря Комарова, нужно прежде всего усвоить одно правило: артист и организатор — равные люди. Он рассказал, что далеко не все коллективы понимают, что приглашающая сторона после организации и оплаты всех расходов должна подзаработать.

Как сообщает yle.fi, Владимир Ефименко всего год в промоутерском бизнесе. Но уже за этот срок он успел почувствовать особенности работы с российскими артистами. По его мнению, отечественные исполнители избалованы рынком и публикой.

«Правильнее сказать, не они, а концертные директора.», — заявил Ефименко.

Организатор также признался, что горит тем, что делает.

«Деньги тут дело вторичное», — добавил он.

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