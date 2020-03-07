В Выборге пройдет рыцарский турнир по правилам XIV-XV столетий

В Ленобласти в городе Выборг состоятся показательные рыцарские поединки. Музей-заповедник проведет четвертый турнир по правилам XIV-XV столетий.

Реконструкторы продемонстрируют владение средневековым оружием и рыцарским этикетом. Вначале рыцарь представит себя, своих дам, оруженосцев, а потом сразится с соперником.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Выборгского музея-заповедника Анну Авдюкову, реконструкторы представляют объединения Москвы, Петербурга и Выборга.

Турнир завершит судебный поединок, а после гости увидят огненное представление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге начали обрезать липы вдоль улиц.