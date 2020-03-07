Славянку «затопило» из-за дождей

Остается надеяться, что "поплавать" там никто точно не сможет. Фото: vk.com/spb_today

Остается надеяться, что "поплавать" там никто точно не сможет. Фото: vk.com/spb_today

Жители Пушкинского района шутят, что это бесплатный бассейн для которого не нужен абонемент.

Фотографии огромных луж опубликовал очевидец в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». В Славянке три дня шли дожди, в результате чего газоны и тротуары погрузились под воду. Жителям района из-за этого достаточно сложно перемещаться — воду и автомобильную дорогу разделяет лишь незначительный кусок суши.

Пользователи в комментариях принялись шутить, что в Славянке можно проводить олимпийские игры, а кто-то сообщает, что подобное весной — это привычное дело для микрорайона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Ленобласти винят в февральских потопах плотины бобров. Животные валят деревья, чтобы построить свои плотины, и провоцируют разлив воды. В Ленобласти находится примерно 25 тысяч бобров.