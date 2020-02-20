Жители Ленобласти винят в февральских потопах плотины бобров

В течение последних десяти лет численность бобров в Ленобласти стабильно держится возле показателя в 25 тысяч. Фото: pixabay.com

В течение последних десяти лет численность бобров в Ленобласти стабильно держится возле показателя в 25 тысяч. Фото: pixabay.com

В Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира поступило уже несколько жалоб на возмутительное поведение бобров.

Животные активно строят плотины, и валят деревья. Кроме того, они провоцируют разлив воды, в результате чего затопленными оказываются дороги, частные территории и карьеры. О правонарушениях бобров рассказали в пресс-службе комитета в четверг, 20 февраля.

В прошлом году, отмечают представители комитета, поступали аналогичные жалобы. В 14 случаев обращений из 23 сотрудники Охотнадзора приняли решение взять под контроль численность животных и разобрать несколько плотин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бобры атаковали деревья на берегу реки «Оккервиль». Местные жители опубликовали фотографии заметно погрызенных деревьев.