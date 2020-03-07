В Колтушах продолжают ликвидировать последствия ЧС

Данной свалке уже больше 4 лет. Фото: lenobl.ru

Данной свалке уже больше 4 лет. Фото: lenobl.ru

Сегодня, 7 марта, снова будут взяты пробы воды, грунта и воздуха. Их исследование проведет лаборатория госэконадзора Ленинградской области. Результаты станут известны 10 марта. Пробы также брались и вчера вместе со Следственным комитетом РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградской области.

Помимо этого, сегодня специалисты по обращению с отходами выяснят точное количество мусора на территории. После чего, отходы будут вывезены.

На территорию свалки сейчас нельзя попасть большегрузам. Это контролируют силы МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также, на месте несанкционированного скопления мусора дежурят сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. МЧС Ленобласти и местная служба реагирования на чрезвычайные ситуации находятся в полной готовности оперативно реагировать в случае возникновения ЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режим ЧС могут ввести в Колтушах из-за горящей свалки.