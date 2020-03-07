Лицензии на оружие в России станут электронными

Замена бумажных носителей на электронные произойдет в рамках программы «Цифровое государственное управление».

Таким образом, лицензии обретут вид пластиковых карт. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов в интервью «Российской газете».

С помощью решения задач информатизации, в 2019-2021 году будет создана специальная платформа, которая будет контролировать оружие. Благодаря ней, смогут объединиться все участники оборота огнестрельного оружия. В платформе будет информация о заводах по производству оружия, частных владельцах и юридических лицах, которые торгуют оружием или используют его.

Упростится с помощью программы и выдача лицензий. Теперь одна пластиковая карточка будет объединять в себе все лицензии и разрешения, которых в бумажном виде у человека может быть очень много.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам придется держать в железных сейфах не только оружие, но и порох, и патроны.