Главный герой «Нянек» Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет

Американский актер Дэвид Пол, известный по роли одной из «нянек» в культовом одноименном фильме нулевых, скончался в возрасте 62 лет.

Звезда фильмов «Няньки» и «Няньки-2» не дожил до своего 63-летия, в прямом смысле, пары дней. Дэвид Пол ушел из жизни 6 марта 2020 года, а родился актер 8 марта 1957 года. Трагическую новость сообщает издание EOB News. Позже информацию о кончине Дэвида подтвердил его брат-близнец и коллега Питер Пол.

Последний раз братья появлялись на киноэкране в фильме «Таверна на углу Фэйт-стрит» в 2013 году. После этого Питер продолжил карьеру на телевидении и завел блог на YouTube, в то время как его брат Дэвид стал вести закрытый образ жизни. Питер Пол предполагает, что актер мог умереть во сне. Точная причина пока неизвестна.

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