Во Всеволожске у 93-летней старушки украли 178 тысяч рублей

У 93-летней жительницы города Всеволожск в Ленинградской области злоумышленники, притворившись соцработниками, выкрали почти 200 тысяч рублей.

К несчастью, пожилые люди иногда бывают крайне доверчивы, чем неустанно пользуются циничные мошенники и воры. Этот случай не стал исключением. В пятницу, 6 марта, на пороге квартиры пенсионерки появились две женщины, представившиеся работниками соцслужбы.

Старушка пустила их в квартиру, дамы задали несколько вопросов, после чего одна отправилась в уборную, а другая попросила стакан воды. Удовлетворив свои потребности, мошенницы ушли. Как выяснилось позже, прихватив с собой из шкафа сумку с документами и накопленными 178 тысячами рублей. Правоохранители разыскивают двоих женщин 30-40 лет, славянской внешности. На одной из них, по словам пострадавшей, была розовая шапка со стразами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Пионерской» карманник едва не украл у студентки смартфон.