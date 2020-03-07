В Петербурге задержали карманника, который оставил студентку без телефона у «Пионерской»

В Петербурге задержали карманника, который оставил студентку без телефона у &#171;Пионерской&#187;
В результате розыска полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга правоохранители задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у студентки. Возбуждено уголовное дело.

Студентка обратилась в полицию 26 февраля. По словам 21-летней девушки, у станции метро «Пионерская» неизвестный тайно похитил принадлежащий ей смартфон. Она отметила, что гаджет вытащили из правого наружного кармана пальто.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, материальный ущерб 45 тыс. рублей.

В результате розыска полицейские задержали ранее судимого за аналогичные преступления 36-летнего мужчину. Злоумышленнику назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Светлановском проспекте 17-летний юноша жестоко избил мужчину.

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