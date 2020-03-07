На Светлановском 17-летний юноша жестоко избил мужчину

На Светлановском 17-летний юноша жестоко избил мужчину
Подросток избил мужчину. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали 17-летнего юношу, который подозревается в жестоком избиении 37-летнего жителя.

Инцидент произошел в четверг, 5 марта, в квартире одного из домов по Светлановскому проспекту, около полуночи. В отдел полиции позвонила неизвестная женщина, которая сообщила о драке подростка и взрослого мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, конфликт между ними произошел во время распития спиртных напитков.

Прибывшие полицейские обнаружили по указанному адресу хозяина квартиры. Он рассказал, что его избил неизвестный. Пострадавшего госпитализировали.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петро-Славянке обнаружили иномарку с трупом за рулем.

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