В Петро-Славянке прохожий обнаружил автомобиль с трупом за рулем

В Колпинском районе найден жестоко убитый водитель автомобиля Kia Rio.

Обо всем стало известно в пятницу, 6 марта, около трех часов ночи. В отдел полиции поступило сообщение о том, что у дома №82 по улице Труда найден труп. Мужчина находился за рулем иномарки, съехавшей в кювет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие к месту сотрудники обнаружили в машине труп 28-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями.

По горячим следам правоохранители задержали в снимаемой квартире одного из домов 27-летнего подозреваемого. Предварительно удалось установить, что он ехал вместе со своим знакомым в иномарке, но затем между мужчинами внезапно возникла ссора, завершившаяся убийством.

По данному факту возбудили уголовное дело.

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