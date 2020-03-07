В Тихвине алкогольное застолье закончилось для гостя смертью

В Тихвинском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 6 марта, в одном из домов 1-го Микрорайона в Тихвине. В отдел полиции обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что прибыл по указанному адресу для замены электропроводки. В квартире мужчина обнаружил труп.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, прибывшие правоохранители задержали на месте хозяина квартиры.

Выяснилось, что 46-летний мужчина распивал спиртные напитки с 30-летним гостем. В ходе возникшей ссоры мужчина нанес ножевое ранение собутыльнику.

По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое злоумышленников избили 83-летнего петербуржца ради коньяка, кортика и биокамина.