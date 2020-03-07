Трое неизвестных избили 83-летнего петербуржца ради коньяка, кортика и биокамина

В Московском районе Петербурга трое неизвестных напали на 83-летнего жителя. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 6 марта, в доме №5 по московскому проспекту. Пенсионера избили на лестничной клетке, отобрали ключи и проникли в его квартиру.

Как сообщает Тelegram-канал «Аварийный Петербург», после злоумышленники затащили старика в жилище, связали и заперли в ванной. Их добычей стали морской кортик, коньяк и биокамин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе задержали подозреваемого в нападении с ножом на женщину. Все произошло в лифте.