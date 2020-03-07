Малыш Йода стал жертвой коронавируса

Нам, как и Малышу Йоде, стается только надеяться на скорейшее улучшение эпидемиологической ситуации. Фото: pixabay.com

Нам, как и Малышу Йоде, стается только надеяться на скорейшее улучшение эпидемиологической ситуации. Фото: pixabay.com

Даже полюбившийся зрителям герой популярного сериала «Мандалорец» Малыш Йода страдает от эпидемии коронавируса, охватившей весь мир.

Из-за распространения опасной инфекции компания Hasbro, занимающаяся производством игрушек, испытывает сложности, так как её предприятие находится в Китае. Этой весной в продажу должна была поступить долгожданная фигурка умилительного персонажа «Мандалорца». Особенно фанаты ждут выхода аниматронной версии игрушки.

Однако выпуск Малыша Йоды придется отложить: их не успеют сделать в срок, сообщает Hollywood Reporters. При этом представитель Hasbro подчеркнул, что компания «не будет комментировать статус производства конкретных брендов или продуктов, в том числе — Baby Yoda».

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