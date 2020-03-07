В ВОЗ объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа

Симптомы заболеваний схожи, но количество тяжелых случаев при коронавирусе выше — в 15% болезнь протекает тяжело, в 5% крайне тяжело, и в 3–4% приводит к летальному исходу. Фото: pixabay.com

Симптомы заболеваний схожи, но количество тяжелых случаев при коронавирусе выше — в 15% болезнь протекает тяжело, в 5% крайне тяжело, и в 3–4% приводит к летальному исходу. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как отличить новый штамм китайского коронавируса от обычного гриппа.

Симптомы заболеваний достаточно схожи: осложнения даются на органы дыхания и могут иметь самую разную интенсивность вплоть до летального исхода. Обе инфекции также передаются воздушно-капельным путем, в связи с чем, в любом случае, необходимо тщательно заботиться о личной гигиене.

Главное различие гриппа и коронавируса — в длительном инкубационном периоде последнего. Если симптомы гриппа проявляются в течение трех дней после заражения, то коронавирус может находиться в организме без всяких признаков до 5-6 дней. Кроме того, риску подхватить коронавирус меньше подвержены несовершеннолетние, в то время как грипп одинаково опасен для всех возрастных групп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирус мутирует: его клинические симптомы изменяются.