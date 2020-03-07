В ВОЗ объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как отличить новый штамм китайского коронавируса от обычного гриппа.
Симптомы заболеваний достаточно схожи: осложнения даются на органы дыхания и могут иметь самую разную интенсивность вплоть до летального исхода. Обе инфекции также передаются воздушно-капельным путем, в связи с чем, в любом случае, необходимо тщательно заботиться о личной гигиене.
Главное различие гриппа и коронавируса — в длительном инкубационном периоде последнего. Если симптомы гриппа проявляются в течение трех дней после заражения, то коронавирус может находиться в организме без всяких признаков до 5-6 дней. Кроме того, риску подхватить коронавирус меньше подвержены несовершеннолетние, в то время как грипп одинаково опасен для всех возрастных групп.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирус мутирует: его клинические симптомы изменяются.