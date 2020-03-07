Ученые выявили изменения в клинических симптомах коронавируса

Исследователи обнаружили изменения в симптомах заражения в начале вспышки китайского коронавируса и сейчас.
Наблюдение проводилось за 89 пациентами в Ухане, которые были разделены на две группы. Ученые выяснили, что у тех, кто заразился позднее болезнь проявлялась не так очевидно.
В первой группе находились пациенты, которые заразились в период с 16 по 22 января, а во второй — те, кто заболел с 23 по 29 января. У большинства пациентов первой группы были зафиксированы повышение температуры, боль в мышцах, слабость и пониженный уровень лимфоцитов.
Как сообщили «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN), у остальных пациентов указанные симптомы были выражены слабее или отсутствовали.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге усилят меры безопасности в связи с коронавирусом.