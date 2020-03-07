Беглов распорядился усилить меры по профилактике коронавируса

Беглов распорядился усилить меры по профилактике коронавируса
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

В Северной столице намерены усилить меры безопасности в связи с подтвержденным заболеванием коронавирусом в городе. Такое заявление сделал глава Петербурга Александр Беглов.

По словам градоначальника, в городе необходимо обеспечить праздничное настроение и безопасность.

В ходе рабочего совещания Беглов отметил, что каждый гражданин, вернувшийся из страны, где активно распространяется заболевание, должен обратиться в 112 и оставить свои координаты.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в случае обнаружения признаков ОРВИ, необходимо вызвать врача на дом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ призвали не ждать исчезновения коронавируса к лету.

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