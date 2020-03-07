В ВОЗ призвали не ждать исчезновения коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что к лету коронавирус нового типа перестанет распространяться. Такое заявление сделал исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
По его словам, указанный вариант станет подарком судьбы, однако рассчитывать на него все же не стоит.
«Это ложная надежда», — заявил Райан.
Специалист подчеркнул, что с вирусом необходимо бороться, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии у 15 человек диагностировали коронавирус. С каждым днем число заболевших в стране растет.