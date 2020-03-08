В Сосновом Бору выловили утопленника без руки

В Сосновом Бору выловили утопленника без руки
Фото: pixabay.com

Неподалеку от города Сосновый Бор в Ленинградской области, в водах реки Коваш под мостом обнаружили труп мужчины.

Утопленника обнаружили в пятницу, 6 марта. В правоохранительные органы обратились очевидцы, которые и увидели тело мужчины под мостом возле улицы Мира. После того, как тело погибшего извлекли из воды, выяснилось, что у неизвестного отсутствует кисть руки.

Никаких данных о личности найденного мужчины пока нет. На вид ему около 45 лет, стандартного роста и телосложения, одна странность — на погибшем было две пары спортивных штанов. Предположительно, утонувший не имел постоянного места жительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре в Сланцевском районе Ленинградской области удалось спасти 60-летнего мужчину. К несчастью, он получил отравление дымом и сейчас находится на попечении медиков.

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В Сосновом Бору выловили утопленника без руки
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