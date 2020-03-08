Десятки человек оказались под завалами рухнувшего отеля в Китае

В Китае сотрудники спасательной службы вытащили из-под завалов рухнувшего отеля около 50 человек. Двое из них погибли.

Как сообщает РИА Новости, обрушение шестиэтажного здания отеля Xinjia Express произошло в китайской провинции Фуцзянь. Отель обрушился накануне, 7 марта, примерно в семь вечера по местному времени (14.15 мск). Заваленными оказались около 70 человек.

Отель использовали для карантина тех, кто тесно контактировал с зараженными коронавирусом. Постояльцы отеля были здоровы, однако местные власти решили поместить их под обязательный карантин из-за их тесного контакта с больными.

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