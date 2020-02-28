Депутаты не хотят расследовать гибель рабочего при обрушении СКК

Депутаты не хотят расследовать гибель рабочего при обрушении СКК
СКК "Петербургский" после обрушения. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Комитет по законодательству петербургского ЗакСобрания отказался от проведения парламентского расследования обрушения СКК и гибели 29-летнего рабочего во время работ по демонтажу.

Заявка на соответствующее расследование было подано 12 февраля в комитет 11-ми оппозиционными депутатами ЗакСа.

В юридическом заключении на заявку говорится, что установлением причин обрушения комплекса и гибели рабочего должны заниматься правоохранительные органы.

Как говорится в документе, депутаты не смогли определить основание для осуществления парламентского расследования по причине того, что у них нет указаний на факты и обстоятельства, которые свидетельствуют о неисполнении или ненадлежащем исполнении петербургских законов.

По словам представителя «СКА Арена», работы по демонтажу «отдельных элементов» проводились в соответствии с концессионным соглашением. Расследование произошедшего сейчас ведет Следственный комитет. Пока что в рамках расследования никто не был задержан.

В КГИОП отметили, что комитет не мог повлиять на работы, поскольку СКК на тот момент не был признан памятником.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скульптуры СКК передадут на хранение «Газпром Арене».

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