Скульптуры СКК передадут на хранение «Газпром Арене»

Так выглядят руины СКК после обрушения крыши. Фото: Baltphoto

Так выглядят руины СКК после обрушения крыши. Фото: Baltphoto

Монументы, которые были постановлены возле спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в 1981 году, передадут на временное хранение «Газпром Арене».

Футбольный клуб «Зенит» уже подписал соответствующее соглашение со «СКА Ареной». В документе сказано, что клуб обязывается взять скульптуры на временное и ответственное хранение. Ранее они должны были находиться под охраной компании, занимающейся реконструкцией СКК.

Сроки договора неизвестны. Однако монументы уже сняли с постаментов при помощи автокрана. Напомним, что 31 января 2020 года в ходе демонтажа обрушилась кровля СКК. Разрушение здания обернулось трагедией: в результате несоблюдения правил безопасности погиб 29-летний рабочий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания «Прайд», занимающаяся демонтажом СКК планируют завершить работы уже к середине марта.