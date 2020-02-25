Демонтаж СКК планируют завершить к середине марта

Компания «СК Прайд» намерена завершить работы по демонтажу на строительной площадке СКК «Петербургский» к середине марта. Об этом сообщили представители ООО «СКА Арена».

Сейчас рабочие продолжают разбор демонтированных конструкций, пишет АБН. Данные работы связаны с обеспечением безопасности на площадки, потому ведутся в высоком темпе.

Представители компании извинились перед жителями ближайших домов за работы в ночное время. Ранее они жаловались на шум со строительной площадки.

«Компания «СК Прайд» планирует завершить работы к середине марта», — уточнили в «СКА Арене».

Напомним, 31 января начался демонтаж крыши СКК «Петербургский». В ходе работ произошло обрушение кровли, в результате которого погиб 29-летний сварщик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга намерены запросить 10 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию СКК «Петербургский».