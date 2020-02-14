Смольный планирует привлечь 10 млрд из федерального бюджета на СКК

СКК "Петербургский" после начала работ по демонтажу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

СКК "Петербургский" после начала работ по демонтажу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Власти Петербурга намерены запросить 10 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию СКК «Петербургский» к чемпионату мира по хоккею 2023. Об этом рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Заявка на привлечение средств будет подана после завершения этапа проектирования. Для того, чтобы запросить деньги, необходимо представить конкретный проект, прошедший экспертизу, и пакет документов.

«Соглашение с концессионером подписано, однако этап проектирования еще не закончен, после завершения проектирования начнется этап строительства», — приводит слова Корабельникова «ТАСС».

Общая стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит 25 млрд рублей. Из них не более 10 млрд будут выделены из бюджета Петербурга.

Концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК «Петербургский» было заключено в январе 2020 года с ООО «СКА-Арена». Концессионер намерен возвести ледовую арену к чемпионату мира по хоккею 2023. Завершить работы планируется в мае 2023 года.

В конце января на объекте начались работы по демонтажу, в ходе которого произошло обрушение кровли.