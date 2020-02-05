Депутаты просят Беглова разорвать соглашение с концессионером СКК

Девять депутатов обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой расторгнуть концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена». Поводом для обращения стало обрушение крыши СКК «Петербургский» в ходе работ по демонтажу.

Парламентарии предлагают включить здание СКК в реестр выявленных объектов культурного наследия и восстановить его внешний облик.

Виновные в обрушении, в результате которого погиб один из рабочих, должны быть привлечены к ответственности, подчеркивают депутаты. Они полагают, что демонтаж СКК был начат спешно и с рядом нарушений строительных норм.

«Обращает на себя внимание тот факт, что демонтаж начали именно в тот день, после которого возможно подавать заявки на включение здания в реестр выявленных объектов культурного наследия», — подчеркнули парламентарии.

Свои подписи под письмом Беглову оставили депутаты Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Максим Резник, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Сергей Трохманенко, Александр Егоров, Ирина Иванова и Ольга Ходунова.

Ранее вице-губернатор Максим Соколов сообщил, что власти Петербурга не рассматривают возможность расторжения соглашения с ООО «СКА-Арена».