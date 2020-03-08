Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

Российский композитор и саксофонист Владимир Пресняков (старший) рассказал, что некоторые участники детского и взрослого шоу «Голос» попадают на ТВ исключительно по блату.

Музыкант рассказал изданию «Собеседник», что в шоу «Голос» довольно много «вкусовщины» — он не понимает, по какому принципу участники проходят в следующий этап. Пресняков считает, что попадание в эти музыкальные программы связано с правильными знакомствами.

Пресняков также добавил, что уже давно не смотрит музыкальные конкурсы. Они его интересовали, когда были «свежими». Он с теплотой вспомнил бывших наставников, «уважаемых в музыкальном мире» — Александра Градского, Леонида Агутина и Пелагею.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе».