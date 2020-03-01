Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу &#171;Ну-ка, все вместе&#187;
"Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет!", - написал Лазарев. Фото: Instagram @lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев гневно высказался в адрес члена жюри музыкального ТВ-шоу «Ну-ка, все вместе», который, по мнению артиста, несправедливо оценил выступление участницы.

Свое возмущение Лазарев направил на Симона Осиашвили, автора многих стихотворений и песен. Он осудил участницу, которая спела композицию на английском языке. Осиашвили отметил, что на конкурсе предпочтительнее исполнять песни на родном, русском языке, поскольку они «душевнее».

Сергей Лазарев счел это несправедливостью. «Вы рубите судьбу человеку!», — буквально кричал певец в эфире телевизионной программы. Он отметил, что, хотя осознает свою вспыльчивость и эмоциональность, отстаивает четкую, аргументированную позицию, направленную против «узких шор и предубеждений».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что послужило причиной для расставания Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева.

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Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
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