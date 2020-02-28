Названы причины расставания Кудрявцевой и Лазарева

Названы причины расставания Кудрявцевой и Лазарева
Кудрявцева не любит говорить о расставании. Фото: https://www.instagram.com/leratv/

Телеведущая рассказала, почему у нее не сложилось с певцом. Она обвинила во всем работу.

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в шоу «Алена, блин!». Отвечая на вопрос о расставании с певцом Сергеем Лазаревым, она призналась, что причина была в безумной любви артиста к сцене и своей работе. Кудрявцева хотела семью, детей, а певец были слишком занят карьерой. Она просто опустила руки и не боролась за отношения, а потом в ее жизни появился другой мужчина.

«Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого,»

– заявила Кудрявцева.

Напоминаем, что Лазарев в далеком 2012 году уверял, что никогда не рассматривал возлюбленную в качестве жены и матери своих детей. Это откровение породило множество слухов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram.

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Названы причины расставания Кудрявцевой и Лазарева
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