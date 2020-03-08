Ребенок погиб в результате ДТП с пешеходами на трассе «Нарва»

В Волосовском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб юноша-пешеход, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по региону.

Все произошло накануне вечером, 7 марта, на 77 километре трассы «Нарва» в деревне Бегуницы. Иномарка Lada Largus сбила мальчика, когда тот выбежал на проезжую часть в неположенном месте. Ему на помощь кинулась женщина, ставшая свидетелем произошедшего.

Двигавшийся по встречному направлению водитель автомобиля Audi Q7, по всей видимости, не заметил их и также сбил.

В результате двойного ДТП подросток погиб на месте происшествия, а женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе невозмутимый бегун по проезжей части попал под колеса.