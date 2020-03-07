В Приморском районе невозмутимый бегун по проезжей части попал под колеса

Комментаторы не испытывают особого сочувствия к бегуну, хотя причины такого странного поведения неизвестны. Фото: https://vk.com/spb_today

Комментаторы не испытывают особого сочувствия к бегуну, хотя причины такого странного поведения неизвестны. Фото: https://vk.com/spb_today

В Приморском районе странный пешеход совершал «пробежку» прямо по проезжей части Парашютной улицы. Как можно было предположить, «упражнения» на свежем воздухе закончились печально.

О неадекватном бегуне рассказали в пятницу, 6 марта, очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Мужчина бежал по проезжей части, размахивая руками и что-то выкрикивая. Даже тот факт, что он преградил дорогу грузовику, не заставил странного пешехода остановиться.

Тогда водитель грузовика покинул салон и прямым текстом отогнал навязчивого «бегуна». Однако, передает «Мегаполис», пока водитель фуры возвращался к машине, пешехода сбила легковушка. Свидетели отмечают, что пострадавший в относительном порядке: отделался ушибами. При этом автомобиль, совершивший наезд, скрылся с места происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино машина сбила 12-летнего школьника.