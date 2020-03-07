В Мурино под колесами автомобиля оказался 12-летний ребенок

На Петровском бульваре в городе Мурино Ленинградской области 12-летнего мальчика сбил водитель «ВАЗ-2114».

Инцидент произошел вечером субботы, 7 марта. Дорожно-транспортное происшествие, предположительно, стало результатом нарушения правил безопасности на дороге со стороны ребенка и его родителей. Мальчик находился на улице без присмотра взрослых и выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, неожиданно появившись из-за припаркованных автомобилей.

30-летний мужчина на «ВАЗ-2114» не успел среагировать и совершил наезд на юношу. В итоге ребенок отправлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. В обстоятельствах случившегося детально разберутся сотрудники полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что на Сиреневом бульваре на мужчину свалилась бетонная плита. К несчастью, петербуржец погиб.