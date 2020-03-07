Мужчина погиб из-за падения бетонной плиты на Сиреневом бульваре

Мужчина погиб из-за падения бетонной плиты на Сиреневом бульваре
Трагедия произошла в Выборгском районе. Фото: Pixabay

Он просто хотел попасть домой.

Поздно вечером 6 марта, мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии. Сначала он просто стоял у входной двери, а потом решил толкнуть входную дверь в парадную. В результате такого телодвижения, мужчина потерял равновесие и упал с лестницы. К несчастью, он задел бетонное ограждение в виде плиты. Она упала на него придавила к асфальту. Прохожие, которые стали свидетелями трагедии, вызвали все необходимые службы. Самим же подвинуть массивный груз им не удалось. Об этом сообщает 78.ru.

В результате полученных травм, мужчина скончался. Спасти его не смогли.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта. Трагедия произошла на проспекте Стачек.

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