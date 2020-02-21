На Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта

На Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Pixabay

На Кировском заводе рабочего придавило противовесом грузового лифта. От полученных травм мужчина погиб.

Трагический инцидент произошел около 10:38 утром 21 февраля на проспекте Стачек, 47, в неэксплуатируемом здании, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Спасателям пришлось демонтировать конструкции лифта, чтобы достать тело.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при обрушении СКК «Петербургский» в Московском районе погиб один рабочий. Информацию об этом подтвердил начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.

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