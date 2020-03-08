Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день

Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день
Ученые рекомендуют съедать не более одного яйца в день. Фото: pixabay

Американские специалисты из Гарвардского университета рассказали, что употребление в пищу не более одного яйца в день будет наиболее оптимальным вариантом для человеческого организма.

Как сообщает CNN Health, на завтрак можно съесть и два яйца, однако такое может происходить не более одного или двух раз в неделю. Яичный желток содержит в себе большое количество холестерина, избыток которого в крови может привести к атеросклерозу и болезням сердечно-сосудистой системы.

Ученые пришли к такому выводу после многолетнего исследования, в котором участвовали 215 тысяч человек без серьезных заболеваний. Специалисты также рекомендовали страдающим диабетом 2-го типа употреблять яйца еще реже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, почему полезно выпивать кофе перед работой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье исследование питание ученые яйца
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день
В Пулково отменили вечерние рейсы в Москву и в Нур-Султан
Юную дочь Вячеслава Малофеева задержали за наркоторговлю
Ребенок погиб в результате ДТП с пешеходами на трассе «Нарва»
Глава СК Бастрыкин пообщался с жителями Петербурга и Ленобласти
Роналдиньо оставят под арестом на время следствия
На архипелаге Мадейра зафиксировано землетрясение
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости