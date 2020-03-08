Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день

Ученые рекомендуют съедать не более одного яйца в день. Фото: pixabay

Ученые рекомендуют съедать не более одного яйца в день. Фото: pixabay

Американские специалисты из Гарвардского университета рассказали, что употребление в пищу не более одного яйца в день будет наиболее оптимальным вариантом для человеческого организма.

Как сообщает CNN Health, на завтрак можно съесть и два яйца, однако такое может происходить не более одного или двух раз в неделю. Яичный желток содержит в себе большое количество холестерина, избыток которого в крови может привести к атеросклерозу и болезням сердечно-сосудистой системы.

Ученые пришли к такому выводу после многолетнего исследования, в котором участвовали 215 тысяч человек без серьезных заболеваний. Специалисты также рекомендовали страдающим диабетом 2-го типа употреблять яйца еще реже.

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