Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области нашли 70-летнюю женщину, которая получает самую большую страховую пенсию по старости — 52 533 рублей каждый месяц.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на замначальника регионального отделения ПФР Наталью Смигасевич, пенсионерка из Омской области получает выплаты на общих основаниях, а заработаны они были исключительно на страховых взносах. Согласно данным портала «Омск онлайн», в прошлом женщина занимала должность руководителя крупного производства.

Также известно, что в среднем пенсионеры в Омской области получают 13,8 тыс. рублей. Всего в регионе насчитывается 598 тыс. пенсионеров, из которых 397 тыс. — женщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию.

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