В России вступили в силу новые правила оформления ОСАГО

Каско перестанет действовать в случае, если истечет срок действия ОСАГО. Фото: pixabay

Каско перестанет действовать в случае, если истечет срок действия ОСАГО. Фото: pixabay

С воскресенья, 8 марта, в России вступает в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

По указанию Центробанка, теперь россияне могут внести данные о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО, пишет РИА Новости.

При этом автовладельцы не должны заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Новый формат полиса должен включать в себя риски утраты или повреждения ТС, а также предусматривать франшизу, которая не превышает 20% от страховой суммы. Помимо этого, сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования должны совпадать. Каско перестанет действовать в случае, если истечет срок действия ОСАГО.

Новый полис можно будет сделать в бумажном и электронном видах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме опровергли подорожание ОСАГО на 30%.