СК проверит реставрацию исторических объектов в центре Петербурга

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о некачественной реставрации исторических объектов в центре Петербурга. Сюжет об этом недавно вышел на одном из телеканалов.

В эфире осветили деятельность фирмы в Петербурге, которую журналисты и общественники обвинили в срыве сроков и некачественной реставрации. Компания выигрывает многомиллионные тендеры. При этом качество проделанной работы вызывает вопросы.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу тщательным образом проверить изложенные доводы и доложить о принятых мерах», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственный Эрмитаж расторг контракт с компанией «Меандр» на реставрацию здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Причиной этого, по словам заместителя гендиректора Эрмитажа Алексея Богданова, стало ненадлежащее выполнение работ со стороны подрядчика.