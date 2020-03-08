В Запорожье часть кирпичной ограды обрушилась на авиазаводе «Мотор Сич»

В Запорожье часть кирпичной ограды обрушилась на авиазаводе &#171;Мотор Сич&#187;
В результате обрушения кирпичной конструкции никто не пострадал. Фото: pixabay

В Запорожье рухнул фрагмент кирпичной конструкции на территории местного авиазавода «Мотор Сич». Обо всем сообщается на сайте украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Об инциденте стало известно в 19.40 по местному времени (20.40 мск) накануне, 7 марта. На месте происшествия работники экстренных служб установили, что обрушение конструкции из кирпича произошло из-за естественных процессов. Сообщается, что ограда рухнула на территорию частного дома, расположенного поблизости.

В результате произошедшего никто не пострадал. По периметру рухнувшей стены была установлена колючая проволока, которая была убрана спасателями для предотвращения травмирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что десятки человек оказались под завалами рухнувшего отеля в Китае.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиазавод запорожье обрушение происшествие украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Киргизии неизвестные в масках избили участниц марша за женские права
В Эрмитаж 8 марта выстроилась огромная очередь
В Запорожье часть кирпичной ограды обрушилась на авиазаводе «Мотор Сич»
СК проверит реставрацию исторических объектов в центре Петербурга
Подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника в Колпино
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
В ТРК «Галерея» задержали участников массовой драки
Среди пострадавших в ДТП на Энергетиков есть семилетний ребенок