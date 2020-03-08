В Запорожье часть кирпичной ограды обрушилась на авиазаводе «Мотор Сич»

В результате обрушения кирпичной конструкции никто не пострадал. Фото: pixabay

В результате обрушения кирпичной конструкции никто не пострадал. Фото: pixabay

В Запорожье рухнул фрагмент кирпичной конструкции на территории местного авиазавода «Мотор Сич». Обо всем сообщается на сайте украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Об инциденте стало известно в 19.40 по местному времени (20.40 мск) накануне, 7 марта. На месте происшествия работники экстренных служб установили, что обрушение конструкции из кирпича произошло из-за естественных процессов. Сообщается, что ограда рухнула на территорию частного дома, расположенного поблизости.

В результате произошедшего никто не пострадал. По периметру рухнувшей стены была установлена колючая проволока, которая была убрана спасателями для предотвращения травмирования.

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