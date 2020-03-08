Петербуржец донес в полицию на своего отца-хулигана

Житель Петербурга заявил в полицию на своего пожилого отца, который попытался его застрелить.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД России по городу и области, накануне утром, 7 марта, 36-летний житель Приморского района обратился в полицию с заявлением на своего 70-летнего отца. Пенсионер начал угрожать своему сыну пистолетом. На месте происшествия, в квартере дома №11 на улице Шаврова, стражи порядка выяснили, что разъяренный мужчина два раза выстрелил в сторону сына.

Пожилого хулигана доставили в местный полицейский отдел. Полиция составила на него административный протокол по факту хулиганства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли тело застреленного свидетеля семейного конфликта.