На Орбели грабители оставили идущего с корпоратива мужчину без 141 тыс. рублей

В Выборгском районе Петербурга произошло ограбление 44-летнего мужчины. После корпоратива по случаю наступающего 8 марта, его ударили по голове и оставили без денег и личных вещей.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу, все произошло вечером в субботу, 8 марта. Двое незнакомцев подошли к жертве возле дома №17 по улице Орбели. Один из них поспешил обнять потерпевшего, а второй в этот момент ударил последнего по голове, в результате чего нетрезвый петербуржец потерял сознание.

Очнувшись, потерпевший заметил пропажу кошелька с банковскими картами и документами, телефона, ключей и 141 тыс. рублей. Кроме того, за время его «отключки», злоумышленники списали все деньги с его карт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грабитель с пистолетом ворвался в отделение почты на проспекте Науки.