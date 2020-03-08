У женского «Зенита» открылся свой сайт

Футбольный клуб «Зенит» 8 марта объявил о запуске сайта для женской команды. Ресурс доступен по ссылке w.fc-zenit.ru.

Сайт создан для болельщиков женской команды. Пользователям доступны расписание матчей, профайлы игроков и тренеров, история команды, фото и видеоконтент, рассказали в пресс-службе «Зенита».

О создании женской команды «Зенит» объявил 21 января 2020 года. Свое выступление в чемпионате и Кубке страны футболистки начнут с сезона-2020.

Официально представить женскую команду «Зенит» намерен 9 марта на «Газпром-Арене». Презентацию проведу в рамках «Фан-Промеда» перед матчем мужского «Зенита».

Женщины предстанут перед болельщиками на третье этаже трибуны В в 18:00. Участие в мероприятии также примут генеральный директор клуба Александр Медведев и футболист Александр Кержаков. После девушки побеседуют с болельщиками в лектории и расскажут о том, чего ждать от женского «Зенита».