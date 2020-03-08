Сотрудники музея «Царское село» станцевали в поддержку Little Big на Евровидении

Сотрудники музея &#171;Царское село&#187; станцевали в поддержку Little Big на Евровидении
Сотрудники музея станцевали под SkiBiDI. Фото: instagram.com/tsarskoe_selo

Сотрудники государственного музея-заповедника «Царское Село» исполнили танец под хит группы Little Big «Skibidi». Таким образом они решили поддержать артистов на Евровидении-2020.

«Группа Little Big дерзко и весело представит Россию на Евровидении — ни секунды в этом не сомневаемся», — отметили в музее.

Видео с танцем опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте «Царского Села». На кадрах сотрудники музея по очереди исполняют движения из клипа Little Big на песню Skibidi.

В подписи под видео представители музея пожелали Little Big победы на Евровидении.

Напомним, 2 марта стало известно, что от России на Евровидение пойдет рейв-группа из Петербурга Little Big. Артисты представят страну на конкурсе в Роттердаме.

Ранее мать фронтмена Little Big Ильи Прусикина Анна, советовавшая ему бросить музыку, призналась, что гордится сыном.

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Сотрудники музея «Царское село» станцевали в поддержку Little Big ...
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