Сотрудники музея «Царское село» станцевали в поддержку Little Big на Евровидении

Сотрудники государственного музея-заповедника «Царское Село» исполнили танец под хит группы Little Big «Skibidi». Таким образом они решили поддержать артистов на Евровидении-2020.

«Группа Little Big дерзко и весело представит Россию на Евровидении — ни секунды в этом не сомневаемся», — отметили в музее.

Видео с танцем опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте «Царского Села». На кадрах сотрудники музея по очереди исполняют движения из клипа Little Big на песню Skibidi.

В подписи под видео представители музея пожелали Little Big победы на Евровидении.

Напомним, 2 марта стало известно, что от России на Евровидение пойдет рейв-группа из Петербурга Little Big. Артисты представят страну на конкурсе в Роттердаме.

Ранее мать фронтмена Little Big Ильи Прусикина Анна, советовавшая ему бросить музыку, призналась, что гордится сыном.